Wegen des gestiegenen Wasserstands im Rhein ist ab heute die Schifffahrt zwischen Germersheim und dem südlichen Ludwigshafen eingestellt. Der Pegel hat laut Wasserschutz-Polizei sowohl in Germersheim als auch in Speyer die Hochwassermarke 2 erreicht, ab der die Schifffahrt eingestellt wird. Ab Ludwigshafen rheinabwärts könnten Schiffe weiterhin verkehren, auch in den kommenden Tagen. Bei Karlsruhe am Pegel Maxau war bereits seit Freitag keine Schifffahrt mehr möglich. Ob Hochwasser-Rückhaltebecken geflutet werden, um den Wasserstand zu senken, wird heute entschieden.