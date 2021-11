Erneut kein Pfälzer Saumagenorden verliehen

In Schifferstadt wird auch in diesem Jahr coronabedingt kein Saumagenorden verliehen. Das hat die Karnevals - und Tanzsportgesellschaft Schlotte mitgeteilt. Eine Sprecherin sagte, man passe sich damit den Pandemiegegebenheiten an. Der Saumagenorden wird normalerweise jährlich an Menschen verliehen, die nach Ansicht der Schifferstadter Karnevalsgesellschaft Besonderes geleistet haben. Erster Ordensträger war 1992 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der das Gericht „Pfälzer Saumagen“ international bekannt gemacht hat.