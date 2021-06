per Mail teilen

Großeinsatz der Feuerwehr im südpfälzischen Herxheim-Hayna. In der Ortsmitte hatte sich der Brand von zwei historischen Tabakschuppen auf Wohnhäuser ausgebreitet.

Das Feuer war am Montagmittag in Herxheim-Hayna (Kreis Südliche Weinstraße) ausgebrochen. Der Brand griff auf die Dachstühle von zwei Wohnhäusern über. Die Löscharbeiten in der Ortsmitte von Herxheim-Hayna gestalteten sich schwierig. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand ab dem Nachmittag aber unter Kontrolle. Trotzdem werden Brandwachen die Stelle noch bis zum Dienstagabend beobachten.

Löscharbeiten gestalteten sich schwierig Feuerwehr

Brandsachverständiger eingeschaltet

Dis Löscharbeiten dauerten bis in den Abend, auch über Nacht wurden die Glutnester beobachtet. Warum das Feuer ausbrach und wo ist noch unklar. Die Polizei teilte am Dienstag aber mit, dass nun ein Brandsachverständiger hinzugezogen werde. Bisher wird die Schadenshöhe auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt.

Brand von Tabakscheune in Herxheim bei Landau Feuerwehr

Verletzt wurde niemand. Nach SWR-Informationen erlitt ein Feuerwehrmann aufgrund der starken Hitze in dem eng bebauten Gebiet einen Schwächeanfall.

Viele Wehren im Einsatz

Mehr als einhundert Feuerwehrleute aus den benachbarten Gemeinden waren ausgerückt. Da standen die beiden Tabakschuppen bereits voll in Flammen. Die Wohnungen unterhalb der ausgebrannten Dachstühle sind aktuell nicht mehr bewohnbar.

Die zwölf Bewohner der Häuser blieben unverletzt, so der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Herxheim, Christian Sommer (FWG). Die Verbandsgemeinde habe eine Familie zunächst in einem Hotel untergebracht, eine weitere in einer gemeindeeigenen Wohnung. Die beiden anderen Familien seien bei Freunden untergekommen.

Drohne im Einsatz

Die DLRG unterstütze die Löscharbeiten mit einer Drohne, mit der sich die Feuerwehr einen Überblick verschaffen konnte, wo es noch Glutnester gab.