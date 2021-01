Es sieht zwar aus wie Kerwe - ist aber eine Fortbildung. Auf dem Messplatz in Ludwigshafen haben sich Schausteller am Freitag zeigen lassen, wie sie nach geltenden Corona-Regeln ihre Buden betreiben könnten.

Der erste Vorsitzende des Schaustellerverbands Ludwigshafen Thomas Herzberger hatte geladen und es waren 30 Kolleginnen und Kollegen gekommen. Sie alle wollten sich auf den Neusten Stand bringen, sich fortbilden in Sachen Corona-Maßnahmen. Sie wünschen sich, bald wieder loslegen zu können.

Hygiene-Auflagen - "kein Problem!"

Die Hygiene-Auflagen seien leicht umzusetzen. In Boxautos hat man so oder so Abstand - in anderen Fahrgeschäften würden Plätze einfach frei bleiben, so Herzberger.

Kleinere Events finden teilweise statt

Bis Ende Oktober sind Großveranstaltungen wie Volksfeste verboten. Kleinere eingegrenzte Veranstaltungen mit festen Absperrungen gibt es schon wieder - so zum Beispiel ab dem Wochenende in Koblenz. Schausteller Thomas Herzberger hofft, dass auch er und seine Kollegen bald wieder etwas mehr Spaß in die Städte bringen können. Das sei besser als überhaupt nichts, sagt Herzberger.

Klar ist, zurück auf Normal wird nicht möglich sein. Einzelne kleine Events unter Auflagen schon - genau darauf hoffen die Schausteller. Denn im Moment, das sagt auch der Vorsitzende des Schaustellerverbands Ludwigshafen Thomas Herberger, leben die Schausteller von der Hand in den Mund.