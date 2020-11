In Speyer dürfen ab Montag wieder einige Schausteller ihre Buden in der Innenstadt aufstellen. Laut Stadtverwaltung soll diese Sonderregelung bis zum 6. Januar gelten. Vier in Speyer ansässige Schausteller dürften ihre Essens-Stände betreiben. Sie müssten sich dabei an die aktuellen Corona-Auflagen halten und dürften somit nur einen Abhol-Service anbieten. Weil keine Weihnachtsmärkte stattfinden, will die Stadt Speyer damit damit die Schausteller in der Krise unterstützen.