Nachdem der Ersatz-Weihnachtsmarkt Winterzauber in Ludwigshafen für Freitag abgesagt wurde, hoffen die pfälzischen Schausteller nun auf den Dezember. Wie der Veranstalter mitteilte, soll Ende November geprüft werden, ob und in welcher Form die Veranstaltung vielleicht doch noch stattfinden kann. Viele der Schausteller hätten bereits Plexiglas-Trennscheiben und ausreichend Desinfektionsmittel gekauft, um die Corona-Hygienemaßnahmen zu erfüllen. Sollten jetzt alle Ersatz-Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt werden, würden sie auf den Kosten dafür sitzen bleiben. Wie der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Ludwigshafen-Bad Dürkheim mitteilte, waren die Mini-Jahrmärkte wie beispielsweise in Speyer und Frankenthal zwar erfolgreich, allerdings konnten corona-bedingt nur sehr wenige Schausteller daran teilnehmen. Um nicht ganz auf das Weihnachtsgeschäft verzichten zu müssen, könnten einige Schausteller ihre Stände auch bis in den Januar stehen lassen.