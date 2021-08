Der Berliner Schauspieler Ulrich Matthes erhält den diesjährigen Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Matthes habe seit den 1980er Jahren nicht nur an den Theatern der Republik gewirkt, sondern inzwischen auch in etwa 50 Filmen gespielt, dabei "dutzende Male in der Hauptrolle", sagte Festivaldirektor Michael Kötz. Seit 2004 ist Matthes Ensemblemitglied am Deutschen Theater Berlin. Die Auszeichnung soll Matthes, der auch Präsident der Deutschen Filmakademie ist, am 4. September erhalten. "Nachdem coronabedingt im letzten Jahr keine Preise verliehen werden konnten, sind wir stolz und froh, Ulrich Matthes, der schon zu Gast auf der Parkinsel war, dieses Mal mit einem Preis auszeichnen zu dürfen", so Kötz.