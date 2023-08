Tatort-Ermittler Axel Milberg hat am Donnerstagabend in Ludwigshafen den Schauspielpreis beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen entgegengenommen.

Den Grimme-Preis und die Goldene Kamera hat er schon. Jetzt also auch den Preis für Schauspielkunst des deutschen Film-Festivals: Axel Milberg, der im ARD-Tatort aus Kiel regelmäßig Ermittler Klaus Borowski spielt. Bei der Premiere des neuen Tatorts im Kinozelt auf der Parkinsel gab es viel Applaus für den 67-Jährigen.

"Unbedingt so weitermachen" sagte Festivalchef Michael Kötz in seiner Laudation. Milberg erhalte den Preis "zur Unterstützung für alle kommenden Rollen, alle noch zu verkörpernden Existenzen, die Sie garantiert mit einer Lebendigkeit füllen werden, die uns weiter wird staunen lassen - dafür und für die 170 Rollen, die es schon gibt".



"Auszeichnung, die mich stolz macht"

Der Geehrte dankte den Festivalmachern für diese "wunderbare Auszeichnung, die mich stolz macht und die mich auch verpflichtet. Nicht für 170 weitere Filme, aber für gute Filme und für die Schauspielkunst." Der Preis belohne nicht nur ihn, sondern auch all die Teams, mit denen er gearbeitet habe, so Milberg. Und er sporne ihn an, "es besser zu machen.“



Auf dem Festival in Ludwigshafen ist Milberg in diesem Jahr mit drei Produktionen vertreten: neben dem neuen Borowski-Tatort, "Bundschuh vs. Bundschuh", "Wann wird es endlich so, wie es nie war."

"Kaum ein Schauspieler aus Deutschland hat diese Wandlungsfähigkeit und Bandbreite wie Axel Milberg. Wir hatten schon oft Filmwerke mit ihm in Hauptrollen auf der Parkinsel und immer faszinierte er uns mit seiner Schauspielkunst", lobte Festivalchef Kötz.

Auch Justus von Dohnányi erhält Schauspielpreis im September

Am 6. September wird dann auch der Schauspieler Justus von Dohnányi mit dem Preis ausgezeichnet. "Justus von Dohnányi ist nicht nur vor der Kamera großartig, er ist auch als Regisseur, Produzent und Autor beeindruckend und erfolgreich. So ein Allround-Talent ist im deutschen Kino höchst selten", sagt Festivalchef Michael Kötz. Das diesjährige Festival präsentiert auch von ihm drei Filme: "2 Freunde", "Wir sind dann wohl die Angehörigen" und "Der Nachname."

Im vergangenen Jahr waren die Schauspielerinnen Verena Altenberger und Anne Ratte-Polle mit dem Preis ausgezeichnet worden. Zum Festival des deutschen Films sind jedes Jahr Stars und Newcomer in Ludwigshafen zu Gast. Schauspieler Bjarne Mädel ("25 km/h") etwa, ist häufig zu Gast, im vergangenen Jahr kamen auch Schauspielerin Iris Berben und Andrea Sawatzki, aber auch Joachim Król oder Regisseur Volker Schlöndorff.

Das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel Ludwigshafen Sebastian Weindel

Wie lange geht das Filmfestival in Ludwigshafen?

Das 19. Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel startete am 23. August und dauert bis zum 10. September.