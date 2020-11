per Mail teilen

Die Schäden an der Kuppel des Speyerer Doms sind größer als bisher bekannt. Ein Holzsachverständiger hat nach Angaben der Dombaumeisterin Hedwig Drabik das Dach des Vierungsturms Ende April erneut untersucht und dabei weitere Schäden am Schwellenkranz entdeckt. Das sind Holzbalken, die den Dachstuhl tragen. Nach Angaben der Dombaumeisterin werden für die Baumaßnahmen in diesem Jahr insgesamt circa 900.000 Euro eingeplant.