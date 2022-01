per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen im Ludwigshafener Stadtteil Süd einen Schaden von 8.000 Euro verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Nach Polizeiangaben hat der 23-jährige ein geparktes Auto beschädigt. Zeugen hätten den Unfall um kurz vor vier Uhr früh beobachtet und die Beamten verständigt. Die Polizisten trafen den Angaben zu folge den Verursacher zu Hause an und ordneten eine Blutprobe an.