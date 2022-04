Pfälzer Frühgemüsesaison früh gestartet

per Mail teilen

Gemüsebauern in der Pfalz starten mit der Ernte der ersten Frühlings-Salate. Nach Angaben der Pfalzmarkt-Erzeuger-Genossenschaft hat die Frühgemüse-Saison dieses Jahr etwa drei Wochen früher begonnen. Ein Pfalzmarkt- Sprecher sagte, jetzt kommen die ersten bunten Salate aus der Pfalz in den Handel. Nach Ostern gebe es dann schon größere Mengen und auch den ersten Kopfsalat. Durch den milden Winter und den sonnigen März sei die Ernte viel früher möglich. Frost und Schneefälle der letzten Wochen hätten keine größeren Schäden verursacht, da die Kulturen mit Vlies und Folie gut geschützt waren. Der Pfalzmarkt in Mutterstadt beliefert nach eigenen Angaben den Lebensmitteleinzelhandel bereits seit mehreren Wochen mit frischen Bundzwiebeln, seit Anfang April auch mit Rhabarber und Radieschen.