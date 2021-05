Immer mehr Freibäder in der Vorder- und Südpfalz planen am 2. Juni zu öffnen. Dazu gehören der Badepark Wörth und das Freibad in Edesheim an der südlichen Weinstraße. Auch das Stadionbad in Neustadt startet voraussichtlich am 2. Juni in die Saison. Bisher war bekannt, dass die Schwimmbäder in Offenbach an der Queich, das Bademaxx in Speyer und das Rebmeerbad in Bad Bergzabern Anfang Juni öffnen wollen.

Ein Öffnen ist möglich, wenn die Corona-Inzidenz in der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis unter 100 liegt und es entsprechende Hygienekonzepte gibt.