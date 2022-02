Kein Krieg im Hörsaal: Russisch-Studierende in Germersheim

Der Russland-Ukraine-Krieg wird besondere Auswirkungen auf den Alltag einiger Studierenden in Germersheim haben. Das sagt der Russisch-Dozent Stephan Walter. Er lehrt in Germersheim am Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft.

In der Uni Germersheim gibt es die Fachschaft Russisch SWR "Schockiert und traurig" - das sei er gewesen sagt Stephan Walter, als er von dem Angriff auf die Ukraine gehört habe. Er ist persönlich doppelt von dem Kriegsausbruch am Donnerstag betroffen. Seine Frau ist Russin und noch am Morgen zu einem geplanten Flug nach Moskau aufgebrochen - um ihre Mutter zu besuchen. Seine Frau mache sich aber auch große Sorgen um Verwandte, die sie im attackierten Kiew habe. Studierende aus Germersheim auf dem Weg zu Auslandssemester in Moskau Außerdem hat der Dozent mit vier Studierenden telefoniert. Auch sie, drei Studentinnen und ein Student, standen unmittelbar vor ihrer Reise nach Moskau. Sie teilten dem Dozenten mit, trotz des Kriegs ihr Auslandssemester in Moskau an der Partner-Universität der Germersheimer Hochschule zu beginnen. "Ich gehe davon aus, dass die Flugzeuge nördlicher fliegen, um nicht in den Luftraum über der Ukraine zu geraten", sagt Stephan Walter. Nachrichten in russischer Sprache Zum Krieg in der Ukraine gibt es vor allem im Internet viele irreführende Informationen und Falschmeldungen. Der WDR und die Deutsche Welle informieren in russischer Sprache über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zu den Geschehnissen in der Ukraine und Russland. Der Russisch-Fachbereich in der Pfalz pflegt den Austausch mit Unis in Moskau und Wolgograd. Entweder kommen die angehenden Übersetzer und Dolmetscher für ein Semester nach Germersheim oder sie gehen für sechs Monate nach Russland. Der Studiengang ist multikulturell besetzt. 63 der 180 Studierenden haben Russisch als Muttersprache. Sie kommen unter anderem aus Kasachstan, Belarus, Usbekistan, Kirgisien, Armenien, Estland, Lettland und sogar aus der Mongolei. Zehn der 180 Studierenden stammen aus der Ukraine Zehn Studierende stammen aus der Ukraine, der Rest aus Russland. 80 Prozent aller angehenden Dolmetscher und Übersetzer sind Frauen. Das Studium ist praxisorientiert. So verfassten die Studierenden zum Beispiel einen Reiseführer für Wolgograd und ein zweisprachiges Buch mit Märchen aus Eurasien. Dozent Dr. Stephan Walter SWR Natürlich führt der „Multi-Kulti-Charakter“ des Fachbereichs zu angeregten politischen Debatten. Während der Krimkrise 2014 leitete Stephan Walter einen Kurs, in dem intensiv diskutiert wurde. "Bitte kehren wir zum normalen Unterricht zurück!" Doch nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann sagten die Studentinnen und Studenten: "Bitte kehren wir zum normalen Unterricht zurück" erzählt Walter. Der Dozent geht davon aus, dass die Konfrontation der Meinungen am Ende zu belastend für die Studierenden war. Das Gleiche könnte auch Ende April passieren. Aktuell sind Semesterferien, die Hörsäle und Übungs-Dolmetscherkabinen sind verwaist. Aber nach Ostern füllt sich das Germersheimer Unigelände wieder. Ukraine-Krieg könnte zu weniger Erstsemestern führen Der Krieg wird die Kurse und Übungen beeinflussen. "Wir machen Völkerverständigung und das ist jetzt noch wichtiger als vorher", lautet das Bekenntnis des Dozenten, der selbst neun Jahre in Russland gelebt hat und auch die ukrainische Hauptstadt Kiew durch einen längeren Aufenthalt aus dem Jahr 2016 gut kennt. Der Krieg wird sich möglicherweise auf die Zahl der Studienanfänger auswirken. 30 Erstsemester fangen in der Regel pro Jahr mit dem Russisch-Studium an. Stephan Walter sorgt sich, dass es diesmal weniger sein könnten. Obwohl nach einem erfolgreichem Studienabschluss viele berufliche Karrieren offen stehen. Übersetzer und Dolmetscher sind begehrt im diplomatischen Dienst, bei Kriminalämtern, bei Wirtschaftsunternehmen und Kulturschaffenden und auch in der Reisebranche. Der Dozent schätzt, dass insgesamt 300 Millionen Menschen Russisch sprechen. Nur die Hälfte davon lebt auf russischem Staatsgebiet.