Die Polizei hat in der Pfalz über die Osterfeiertage mehr als 600 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen des Landes festgestellt. Am häufigsten verstießen am Karfreitag Bürger gegen die Regelung, dass sich nicht mehr als zwei Personen gemeinsam draußen aufhalten dürfen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Es gab am Freitag 240 Verstöße, am Samstag rund die Hälfte und am Ostersonntag rund 160 Verstöße. Diese wurden mit jeweils 200 Euro Bußgeld geahndet.