Die Polizei sucht nach einem Diebstahl in Rülzheim am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr nach Zeugen. In einem Supermarkt in der Gutenbergstraße hatten drei Männer 28 Flaschen hochprozentigen Alkohol und ein E-Bike mitgenommen, ohne zu bezahlen. Die Flaschen verstauten sie in einem Einkaufstrolley und flüchteten zu Fuß. Die Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg.