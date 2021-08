per Mail teilen

Ein Termin für den Rückbau eines Geländes in Bellheim ist weiter nicht in Sicht. Dort hatten Probebohrungen für ein geplantes Geothermiekraftwerk stattgefunden. Das Landesamt für Geologie und Bergbau erklärte, man prüfe Zwangsmaßnahmen gegen die Betreiberfirma. Das Karlsruher Unternehmen ist seit 2017 dazu verpflichtet, die zwei Bohrlöcher in Bellheim zurückzubauen, hat aber bisher alle Fristen verstreichen lassen.

Die Firma war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.