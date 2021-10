Krankenhäuser in der Pfalz zeitweise am Limit

Die Sorge im Kinderkrankenhaus St.Annastift in Ludwigshafen ist groß: Kommt eine neue RSV-Infektionswelle auf die Pfalz zu? Besonders hart trifft es die ganz Kleinen…

Die RSV-Infektionen treffen vor allem Säuglinge und Kleinkinder und sogar Neugeborene, so Ulrich Merz, Chefarzt am Kinderkrankenhaus St.Annastift in Ludwigshafen. Die Kinder bekommen Husten, Fieber und Atemnot. Bei schweren Verläufen müssen sie im Krankenhaus mit Sauerstoff versorgt und künstlich ernährt werden. "In den letzten Wochen waren die Kinderkrankenhäuser am Limit."

Kinder aus Speyer und Mannheim landen in Ludwigshafen

Anders als in früheren Jahren, so Ulrich Merz, hat diese typische Winterinfektion in diesem Jahr bereits Ende August eingesetzt. Als Ursache vermuten Experten, dass die Kinder wegen der Corona-Pandemie kaum Kontakte zu anderen hatten und ihre körpereigene Immunabwehr deshalb zu schwach ist.

"Ich sage den Kita-Eltern immer, ihr Kind geht jetzt schon in die Infektionsschule, damit die Immunabwehr gut entwickelt ist, wenn es in die richtige Schule geht."

Das Ludwigshafener Kinderkrankenhaus St.Annastift war Merz zufolge bereits mehrfach am Limit, auch weil dort Kinder und Säuglinge aus anderen überlasteten Krankenhäusern in Speyer und Mannheim aufgenommen werden mussten.

Die Welle kommt erst noch

Auch für das Pflegepersonal sind die RSV-Infektionen eine echte Belastung, weil ja meist die Eltern bei ihren kleinen Kindern im Krankenhaus bleiben und untergebracht werden müssen. Nimmt die Krankheit einen normalen Verlauf, können die Kinder nach etwa sieben Tagen wieder entlassen werden.

Dr. med. Ulrich Merz, Ludwigshafen. St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses

Schwieriger und langwieriger ist die Behandlung bei Kleinkindern, die Vorerkrankungen haben oder bei Kindern die Frühgeburten waren. In diesen Fällen ist die Lunge der Kinder noch empfindlicher. Mit Sorge blickt Ulrich Merz auf die nächsten Wochen, denn eigentlich liegt die klassische RSV-Infektionszeit ja noch vor uns. Sie beginnt im November und kann bis in den April reichen.

"Wie die Infektionszahlen sich jetzt zum Winter hin weiter entwickeln werden ist völlig unklar."

Das Kinderkrankenhaus St.Annastift ist eine Schwerpunktklinik für Kinder mit 69 Betten. Das Einzugsgebiet ist die Stadt Ludwigshafen, die Vorderpfalz und Mannheim