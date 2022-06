Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises will von Ludwigshafen nach Schifferstadt umziehen. Der Kreistag hat am Montag bei zwei Enthaltungen zugestimmt, dass in Schifferstadt neue Räume gebaut oder gemietet werden. Beim Land Rheinland-Pfalz wird der Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung beantragt. Sie ist nötig, wenn ein Landkreis seinen Sitz wechseln möchte. Dem Rhein-Pfalz-Kreis, der bis 2003 Landkreis Ludwigshafen hieß, gehören 25 Kommunen an. Die Stadt Ludwigshafen zählt nicht dazu.