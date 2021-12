Impfaktion im Kreis Germersheim: "Wir sind im Krieg gegen Corona"

per Mail teilen

Im Landkreis Germersheim startet das Deutsche Rote Kreuz eine große Corona-Impfkampagne. Seit Mittwochabend sollen mobile Impfteams direkt in den Orten des Kreises impfen.

Kreis Germersheim: Bei Booster-Impfungen von Hausärzten auf dem letzten Platz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Die Impfquote im Landkreis Germersheim ist niedrig, die Corona-Fallzahlen hoch. Am Mittwoch hatte Germersheim mit 498,4 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz, wieder einmal. Mit der Impfkampagne will das DRK nach eigenen Angaben die Menschen im Landkreis besser erreichen.

"Wir sind im Krieg gegen Corona und im Wettlauf gegen die Omikron-Variante. Da zählt jede Spritze."

In den nächsten vier Wochen soll es an unterschiedlichen Standorten insgesamt 20 Impfaktionen im Kreis Germersheim geben. Unter anderem in Neuburg, Hagenbach, Jockgrim, Ottersheim und Schaidt.

Um Warteschlangen zu vermeiden, wird ein Großteil der Termine über das Internet vergeben. Die ersten fünf Termine sind nach Angaben des DRK bereits ausgebucht - trotzdem könnten Impfwillige auch spontan vorbeikommen. Nach und nach würden weitere Orte im Internet frei geschaltet. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen und die sogenannte Booster-Impfung.

Mobile Impfteams sollen Booster-Impfung voranbringen

Heiner Butz vom DRK organisiert die Impftour durch den Kreis, ist auch im Krisenstab des Landkreises aktiv. Eigentlich liefen die ehrenamtlichen Helfer bereits auf dem Zahnfleisch, sagt Butz, sie seien permanent im Einsatz, zum Beispiel an Corona-Teststationen. Viele waren auch nach der Flut im Ahrtal dabei. Am Ende dieses anstrengenden Jahres sei er deshalb stolz wie Bolle, dass sich trotzdem genügend Freiwillige gefunden hätten.

Der Ruf nach mobilen Impfteams sei von der Kreisspitze gekommen, so Butz. Der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU) lobt denn auch die Sonderimpfaktionen des DRK. Brechtel, der in seiner Funktion als Landrat auch Präsident des DRK-Kreisverbandes ist, sagte, die Menschen sollten über möglichst viele Wege erreicht werden. Das Ziel sei es, die sogenannte Booster-Impfung schnell zu ermöglichen und die Impfquote im Kreis zu erhöhen.

"Wir freuen uns, wenn Menschen, die der Impfung bisher skeptisch oder ängstlich gegenüberstanden, nun doch eines der Angebote wahrnehmen."

Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis zeigen sich erfreut über die DRK-Aktion. Die sei wichtig, sagt die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hagenbach, Iris Fleisch (CDU), vor allem für Menschen, denen das Organisieren eines Impftermins bisher zu kompliziert gewesen sei oder die schon länger auf einen Termin warteten. Außerdem würden mit der Aktion auch die Hausärzte in den Orten entlastet, sagt der Ortsbürgermeister von Ottersheim, Gerald Job (FWG).

Warum kommt die Impftour im Kreis Germersheim erst jetzt?

Seit Wochen steht der Landkreis Germersheim bei den Corona-Fallzahlen im landesweiten Vergleich an der Spitze. Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung liegt der Kreis bei den Booster-Impfungen, die die Hausärzte vornehmen, auf dem letzten Platz.

Heiner Butz vom DRK-Kreisverband nennt zwei Gründe, warum die Impftour erst jetzt kommt. Zum einen hätten sich alle im Sommer mit den niedrigen Infektionszahlen in Sicherheit gewiegt, niemand habe auf dem Schirm gehabt, dass die vierte Corona-Welle so stark sein werde. Zum anderen seien auch die Kapazitäten des DRK nicht unendlich.