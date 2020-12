per Mail teilen

Der Skiverband Pfalz will weiterhin versuchen, Rollski-Wettbewerbe in Weinbergen zwischen Deidesheim, Forst und Niederkirchen abzuhalten. Die Gemeinden Forst und Niederkirchen hatten das in ihren Ratssitzungen abgelehnt.

Lediglich die Stadt Deidesheim hatte sich bereit erklärt, in ihren Weinbergen zwei Wettläufe im Jahr mit speziellen Rollskiern zuzulassen. Forst und Niederkirchen hatten abgelehnt, weil sie Unfälle und Dreck befürchten und Kosten, um die Wirtschaftswege instand zu halten. Sobald die schriftliche Begründung der Verbandsgemeinde Deidesheim vorliegt, will der Skiverband Pfalz prüfen, wie er dagegen vorgehen kann. Wie der Skiverbands-Präsident dem SWR sagte, sei nicht einzusehen, dass diese zwei kleinen Veranstaltungen mit maximal 50 Wettläufern verboten werden. Ähnliche Veranstaltungen würden schließlich zugelassen - beispielsweise Weinwanderungen.