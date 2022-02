per Mail teilen

Ein Rollerfahrer, der bei einem Verkehrsunfall letztes Wochenende in Grünstadt schwer verletzt wurde, ist nach Polizeiangaben am Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine Busfahrerin am Sonntag mit ihrem Fahrzeug die Asselheimer Straße überquert und offenbar die Vorfahrt des 51-Jährigen missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurde die Unfallstelle von einem Gutachter untersucht.