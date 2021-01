per Mail teilen

Ein unbekannter Rollerfahrer hat in Gerolsheim seinen brennenden Roller zurückgelassen und ist geflohen. Die Polizei war zu dem Brand gerufen worden. Sie fand den brennenden Roller in Gerolsheim im Kreis Bad Dürkheim mitten auf der Straße liegend vor. Das Fahrzeug wurde gelöscht. Anhand des Kennzeichens wurde der Halter ermittelt. Der gab aber an, das Fahrzeug verkauft zu haben.