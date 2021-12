Rollerfahrer bringt 12-jährigen Radfahrer zu Fall

per Mail teilen

Ein Rollerfahrer hat offenbar absichtlich einen 12-jährigen Radfahrer zu Fall gebracht. Laut Polizei hatte der Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag auf einem Feldweg bei Worms-Rheindürkheim eine Gruppe 12- und 13-jähriger Radfahrer überholt. Er habe plötzlich den Lenker des einen Jugendlichen herumgerissen, so dass dieser stürzte. Der 12-Jährige erlitt Kopf und Knieverletzungen und war kurze Zeit bewusstlos. Er wurde von einem Rettungsdienst versorgt. Der Rollerfahrer flüchtete in Richtung Osthofen. Die Polizei sucht Zeugen.