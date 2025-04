Jugendliche stehlen in Ludwigshafen regelmäßig Roller, fahren sie und zünden sie an um Spuren zu verwischen. Die Polizei hat jetzt weitere Festnahmen bekannt gegeben.

Im Zusammenhang mit Roller-Kriminalität in Ludwigshafen haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt diverse Ermittlungserfolge mitgeteilt. So wurde beispielsweise ein 20-Jähriger bereits im Januar wegen diverser Rollerdiebstähle zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen einen 14-Jährigen wurde kürzlich Anklage erhoben und ein 16-Jähriger wurde Mitte Februar festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft wegen schweren Diebstahls und wegen Wiederholungsgefahr.

Weiterer mutmaßlicher Rollerdieb in Untersuchungshaft

Im vergangenen November war ein 18-Jähriger festgenommen worden. Er soll insgesamt 25 Roller innerhalb eines Jahres gestohlen haben. Auch er kam wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen sowohl gegen ihn als auch gegen den 16-Jährigen an. Noch sei unklar, ob die Tatverdächtigen alleine gehandelt haben, oder ob es Drahtzieher im Hintergrund gibt.

Rollerdiebstahl-Serie geht weiter

Unterdessen hatte die Polizei in Ludwigshafen erneut mit Roller-Straftaten zu tun. Zunächst konnten Beamte am Montag am Bahnhof im Stadtteil Rheingönheim drei Jugendliche auf einem gestohlenen Roller nach einer Verfolgungsjagd einholen. Die Bilanz: drei leicht verletzte Jugendliche, die den Eltern übergeben wurden und ein Schaden von 3.500 Euro. In der Nacht zum Dienstag zündeten dann drei unbekannte Täter einen geklauten Roller in Ludwigshafen im Stadtteil Oppau an. Dort entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro, weil die Flammen auch eine Wohnhausfassade beschädigten.