Rollator-Unfall in Ludwigshafen: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu einem tödlichen Rollator-Unfall in Ludwigshafen eingestellt. Im vergangenen November war eine Rentnerin von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden.

Der Lastwagenfahrer hatte die 87-Jährige am Ludwigshafener Rheinufer beim Abbiegen übersehen. In Höhe der Bundesbank-Filiale überquerte die Frau mit ihrem Rollator auf einem Übergang für Fußgänger und Radfahrer die Straße. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Überweg rot markiert. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal jetzt dem SWR mitteilte, kam ein Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Unfall unvermeidlich war. Der Fahrer habe die Frau nicht sehen können. Die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen wurden deshalb eingestellt.

"Ghost-Rollator" erinnert an die Frau

Am Unglücksort erinnert seit November ein weiß lackierter Rollator als Mahnmal an die verunglückte Rentnerin. Auf einem laminierten Schild, das an einem Laternenmast über dem weißen Rollator hängt, wird der Unfall kurz zusammengefasst: "Rentnerin Ruth (87) starb hier am 7.11.22 unter einem Lkw". 20 Menschen hatten bei einer kleinen Gedenkfeier an der Unglücksstelle des Unfallopfers gedacht. Mit dabei war auch der 90 Jahre alte Witwer der Verunglückten.