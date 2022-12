Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in der Innenstadt von Ludwigshafen erinnert jetzt ein ungewöhnliches Mahnmal an das Unfallopfer. Ein weißer Rollator steht am Unglücksort in der Nähe des Rheinufers.

Auf einem laminierten Schild, das an einem Laternenmast über dem weißen Rollator hängt, wird der schlimme Unfall von Anfang November kurz zusammengefasst: "Rentnerin Ruth (87) starb hier am 7.11.22 unter einem Lkw". 20 Menschen hatten bei einer kleinen Gedenkfeier an der Unglücksstelle dem Unfallopfer gedacht. Mit dabei war auch der 90 Jahre alte Witwer der Verunglückten. Initiative aus Mannheim fordert neue Verkehrspolitik Die Idee für das Mahnmal mit dem weißen Rollator hatte eine Fußgänger- und Radfahrer-Initiative aus Mannheim. Sie fordert ein grundlegendes Umdenken in der Verkehrspolitik. Die Idee ist angelehnt an die sogenannten Ghost Bikes. Geisterrad/Ghost-Bike Die Idee der Ghost-Bikes, zu deutsch Geisterrad, stammt aus den USA. Dort wurden sie zum ersten Mal 2003 in St. Louis aufgestellt. Sie sollen an Fahrradfahrer- und fahrerinnen erinnern, die im Straßenverkehr tödlich verunglückt sind. Seit 2009 gibt es die Aktion auch in Deutschland. Die erste Stadt soll Berlin gewesen sein, andere deutsche Städte folgten mit solchen Mahnmalen an Unfallstellen. Weiß lackierte Fahrräder, sogenannte Ghost Bikes, erinnern an ehemaligen Unfallstellen an tödlich verunglückte Fahrradfahrer dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg Was war passiert? Tödlicher Unfall an Fußgängerüberweg Am Nachmittag des 7. Novembers wollten die Eheleute in Ludwigshafen die Rheinuferstraße in Richtung Bundesbank-Filiale überqueren – auf einem Übergang für Fußgänger und Radfahrer. An dieser Stelle ist der Asphalt aus Sicherheitsgründen rot markiert. Allerdings erfasste ein abbiegender Lastwagen dabei die Rentnerin und ihren Rollator. Die 87-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Dem Ehemann, der ein paar Schritte vorausgelaufen war, passierte nichts. Der Rollator soll an Rentnerin Ruth erinnern. SWR Polizei ermittelt gegen Lastwagenfahrer Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt gegen den 57 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Sein Führerschein und der Lastwagen wurden sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des SWR mitteilte, wurde jetzt auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob der Unfall in Ludwigshafen vermeidbar gewesen wäre.