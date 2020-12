Er wäscht die Klamotten der ganz großen Stars: Hans-Jürgen Topf aus Ludwigshafen. Die Liste seiner Kunden ist so lang wie das who is who der Weltmusik. Von AC/DC, Phil Collins, Cher oder Celine Dion bis zu Herbert Grönemeyer, Paul McCartney, den Rolling Stones oder Rammstein – alle klopfen bei ihm an, wenn es darum geht, Hosen, Hemden, Blusen oder auch Handtücher nach einem schweißtreibenden Konzert wieder in Form zu bringen. Er nennt seine Wäscherei Rock’n’Roll Laundry und seine Waschmaschinen aus der Pfalz laufen so erfolgreich wie eine Welttournee.