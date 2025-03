Tausende Besucher bei Start von Rietburgbahn und Mandelmeile in Edenkoben

Der Sessellift in Edenkoben startete am Wochenende seinen Betrieb. Zeitgleich zur Mandelmeile in der Villastraße. Und in Bad Dürkheim feierte die WeinMeile am Sonntag Premiere.

Sendung am Sa. , 8.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz