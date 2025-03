Der Sessellift in Edenkoben geht am Wochenende wieder in Betrieb. Die Betreiber hoffen auf viele Besucher - denn das Wetter soll schön werden und die Mandelmeile in Edenkoben findet auch statt.

Eine Woche früher als geplant geht es wieder los mit der Sesselbahn in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße). Von Samstag an bis zum 2. November fährt die Rietburgbahn von der Villa Ludwigshöhe 200 Höhenmeter hoch zur Rietburg. Erst zur Riedburgbahn, dann zur Mandelmeile - oder anders herum Wegen des guten Wetters habe man den angekündigten Saisonstart um eine Woche vorgezogen, sagt die Betreiberin. Außerdem findet in der Nähe der Rietburgbahn in Edenkoben die Mandelmeile statt. Entlang der Villastraße öffnen sich die ersten Knospen an den Mandelbäumen. Kurz bevor die weiß-rosa Blütenpracht so richtig losgeht und den Frühling an der Südlichen Weinstraße einläutet, gibt es in Edenkoben schon das erste Fest. Die Sesselbahn ist im März an den Wochenenden offen. Ab dem 29. März dann auch täglich. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben der Betreiberin rund 100.000 Menschen die 70 Jahre alten Doppelsessel genutzt. Wer hoch will, zahlt als Erwachsener für die Berg- und Talfahrt 8,50 Euro. Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 4,50 Euro. Familienkarten gibt es auch.