Auch in diesem Jahr bietet das Forstamt Bad Dürkheim riesige Weihnachtsbäume an, die zum Beispiel Kommunen auf ihre Ortsplätze stellen können. Laut Forstamt stehen bis zu 19 Meter hohe Nordmann- und Edeltannen bereit. Die Kommunen können die Bäume im Dürkheimer Wald von einem Forstunternehmer fällen und per Tieflader transportieren lassen.