Rietburgbahn startet ihren Betrieb

Die Rietburgbahn öffnet am Samstag wieder. Die Sesselbahn wurde in den Winterpausen der vergangenen drei Jahre umfassend saniert. 2019 kam ein neuer Motor und neue Gummirollen, 2020 wurden die Betonfundamente der 11 Stützen saniert, sagte Sesselbahn-Geschäftsführer Gerhard Weickenmeier dem SWR. In den vergangenen Monaten seien nahezu alle Elektrokabel ausgetauscht worden. Zwischen Berg- und Talstation sorge ein Glasfaserkabel für bessere Kommunikation. Demnächst überwachen Kameras die Ein- und Ausstiegsstellen und durch eine Webcam werde der Blick ins Tal ins Internet gestellt. Die Sanierung hat mehrere hunderttausend Euro gekostet. Kürzlich wurde auch die Zufahrtsstraße, die auch zur Villa Ludwigshöhe führt, fertig. Zum Betriebsstart der Bahn öffnen auch die beiden Cafés an der Talstation und auf der Rietburg.