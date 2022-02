Gemeinderat entscheidet über Sicherung der Rietburg

Der Gemeinderat in Rhodt unter Rietburg entscheidet heute über die geplanten Sicherungsarbeiten an der Rietburg. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters von Rhodt müssen die Nord- und Westmauer der Burgruine dringend gesichert werden. Insgesamt drei Baufirmen haben sich für die Sicherungsarbeiten an der Rietburg beworben, wie der Ortsbürgermeister von Rhodt auf Nachfrage mitteilte. Die Nordmauer der Rietburg war bereits vor anderthalb Jahren nach einem Erdrutsch eingestürzt. Nun drohe auch der Einsturz der sich anschließenden Westmauer. Die Bauarbeiten an den beiden Mauern sollen Mitte August beginnen und bis zu vier Wochen andauern. Die Sesselbahn zur Burgruine sowie die dortige Höhengaststätte können während der Bauarbeiten geöffnet bleiben.