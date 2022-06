per Mail teilen

Ludwigshafen

In Ludwigshafen findet von Freitagabend bis Sonntag auf dem Platz der Deutschen Einheit und den angrenzenden Flächen am Rheinufer das Rheinuferfest statt. Neben Live-Musik, Tanzauftritten und einem Konzert der Musikschule wird auch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auftreten. Am Rheinufer wird es außerdem eine Street-Food-Meile geben und auf dem Ludwigsplatz eine Weinlounge mit Live-Programm. Der Eintritt ist bei allen Angeboten frei.