Rheinland-Pfalz-Tag - Paraden statt Festumzug

Am 23. Mai startet der Rheinland-Pfalz-Tag 2025 - und zwar in Neustadt/Weinstraße. Das Motto: "Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz". Es gibt ein Programm mit vielen Überraschungen.

Das Landesfest ist jedes Jahr etwas Besonderes. Welche Höhepunkte und Neuerungen es in diesem Jahr gibt, haben wir hier zusammengefasst. Am Mittwoch wurde das Programm vorgestellt:

Paraden statt Festumzug

Statt des traditionellen Festzugs am Sonntag werde an jedem Festtag eine Parade mit Fuß- und Musikgruppen durch die Innenstadt ziehen, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Damit könne das Programm auf den Bühnen und in den Themenfeldern auch am Sonntag ohne Pause weiterlaufen.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) erinnerte an das zusätzliche Stadtjubiläum in diesem Jahr. 750 Jahre Stadtrechte seien für Neustadt an der Weinstraße nicht nur ein stolzes Jubiläum, sondern auch ein lebendiges Symbol für die Kraft der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Neue Themen am Rheinland-Pfalz-Tag

Zu den etablierten Themen "Städte und Landkreise, Blaulichter, Selbsthilfe, Sport und Ehrenamt" kämen in diesem Jahr noch die Themen Fachkräfte für Rheinland-Pfalz, Digitalisierung und Innovation sowie Nachhaltigkeit hinzu. "Damit sprechen wir bei den Akteuren gezielt Unternehmen, Wissenschaft und Forschung an, wollen aber auch bei den Gästen neue Zielgruppen erreichen, so Ministerpräsident Schweitzer.

Familiensonntag beim Landesfest und neues Tanzevent

Der Sonntag stehe künftig als Familiensonntag ganz im Zeichen von Attraktionen und Angeboten für Familien, hieß es bei der Programmvorstellung. Außerdem wird es das neue Format "Rheinland-Pfalz tanzt geben. Dabei werden Tanzgruppen aus dem ganzen Land ihr Können präsentieren. Als besonderes Highlight sei für dieses Tanzevent ein eigener Rheinland-Pfalz-Tag-Tanz und ein Rheinland-Pfalz-Tag- Song 2025 kreiert worden.

Weitere Veranstaltungen sind unter anderem der "#Jugendtalk“ am Freitag, der "Dämmerschoppen der Landesregierung" am Samstag sowie der "Bürgerempfang" am Forum "Zusammenland Rheinland-Pfalz" am Sonntag. Für diesen können sich erstmals auch interessierte Bürgerinnen und Bürger unter www.rlp-tag.de anmelden.

Sonntagabend Top Act Pop-Sänger Joris

Anstelle der kleinen Bühnen, die bisher in den Themenfeldern zu finden waren, werde das Forum "Zusammenland Rheinland-Pfalz" als fünfte große Bühne von den Akteuren mit Musik, Tanz und Gesprächen bespielt. Stadt und Land betreiben gemeinsam die Rheinland-Pfalz-Tag Bühne, für die Ministerpräsident Schweitzer für Sonntagabend als besonderen Top Act den Pop-Sänger Joris ankündigte.

Zusätzlich präsentiert sich Neustadt an der Weinstraße durch verschiedene Themenfelder. Als „Demokratiestadt“ macht Neustadt an der Weinstraße Geschichte erlebbar und lädt zum Mitgestalten ein.

Das ausführliche Programm finden Sie auf der Webseite des Rheinland-Pfalz-Tages hier.

Rheinland-Pfalz-Tag mit Gartenschau-Flair

Neustadt an der Weinstraße wird 2027 Gastgeber der Landesgartenschau (LGS). Schon beim Rheinland-Pfalz-Tag gibt’s LGS-Flair auf dem Marktplatz: mit Gewinnspiel, Blumenshow, Musik und Mitmachaktionen. Zusätzlich werden Führungen über das zukünftige LGS-Gelände angeboten.

Rheinland-Pfalz feiert und der SWR feiert mit

Der Südwestrundfunk (SWR) ist an allen drei Tagen mit einem attraktiven Unterhaltungsprogramm dabei. Ulla Fiebig, SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, sagte: "Das Landesfest ist für uns seit der ersten Auflage 1984 in Koblenz eine gute Gelegenheit, mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen und uns vor Ort zu präsentieren. Wenn das Land feiert, dann feiert der SWR mit - diesmal in der schönen Pfalz. Wir freuen uns auf viele Begegnungen und hoffen auf ein paar sorgenfreie gemeinsame Stunden."

Verstärkung des ÖPNV-Angebotes

Damit die Besucherinnen und Besucher das Landesfest sorgenfrei genießen können, hat der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd wieder ein Zusatzzug- und Buskonzept erstellt. Die Angebote sind dabei so konzipiert, dass auch nach dem Ende der Bühnenprogramme in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag auf den Bahnstrecken eine Heimreise möglich ist.

Für die Besucher des Rheinland-Pfalz Tages wird zudem die Gültigkeit der Tagestickets des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar erweitert werden. Diese gelten dann von Freitag ab Entwertung bis Sonntag Betriebsschluss.

Die Details der Zug- und Bus-Verbindungen werden rechtzeitig unter www.bahn.de , bzw. www.vrn.de veröffentlicht.

Rheinland-Pfalz -Tag seit 1984

Die pfälzische Weinbaugemeinde Neustadt an der Weinstraße mit dem Symbol der deutschen Demokratiebewegung, dem Hambacher Schloss, war schon 2010 Ausrichterin. Das Landesfest gibt es seit 1984. Zuletzt war Bad Ems 2023 der Gastgeber.