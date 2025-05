Am Freitag beginnt in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag. Zum dreitägigen Landesfest werden rund 225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Auch der SWR ist mit einer Bühne dabei. Wir sagen Ihnen, was Sie erwartet.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird am Freitagabend um 18:30 Uhr den 38. Rheinland-Pfalz-Tag offiziell eröffnen. Die dreitägige Veranstaltung bietet eines Mischung aus Information, Kultur und Unterhaltung. Dazu werden rund 300 Aussteller und Ausstellerinnen erwartet. Das Landesfest mit dem Motto "Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz" soll Menschen aus dem ganzen Bundesland zusammenbringen, betonte Ministerpräsident Schweitzer im Vorfeld. Wichtig sei auch, dass die Bühnenprogramme kostenlos und für alle zugänglich seien.

An allen drei Tagen gibt es bunte Paraden anstelle des traditionellen Festumzugs über die rund ein Kilometer lange Festmeile. Das ganze Wochenende über wird auf den fünf großen Bühnen Programm gemacht.

Programm auf fünf Bühnen in der Innenstadt von Neustadt

Der SWR überträgt am Freitag live von der SWR-Bühne am Saalbau die Sendung "Stadt - Land - Quiz - Die Show“. Außerdem auf dem Programm: Die SWR Big Band, Künstler wie die Queens of Soul und die amerikanische Legende Curtis Stigers ("I Wonder Why").

SWR1 Rheinland-Pfalz wird am Samstagnachmittag live aus Neustadt senden. Am Abend ist eine 80er-Jahre-Party geplant, bei der der britische Musiker Nik Kershaw ("Wouldn't It Be Good", "The Riddle") erwartet wird. Für Kinder gibt es am Sonntag die "KIKA-Tanz-Alarm"-Show.

Auf der Rheinland-Pfalz-Bühne tritt am Samstag der Mannheimer Kabarettist Christian "Chako" Habekost auf. Später heizt die pfälzische Band "Die anonyme Giddarischde" ein. Am Sonntag spielt der Pop-Musiker Joris auf, bekannt durch den Titel "Herz über Kopf".

Thematische Führungen in und um Neustadt

Auf dem Rheinland-Pfalz-Tag präsentieren sich neben der Pfalz auch weitere Regionen aus dem Land, etwa das Ahrtal, Rheinhessen und der Mittelrhein. Außerdem gibt es thematische Führungen, etwa zum Hambacher Schloss. Experten informieren zu Themen wie Demokratie, Stadtgeschichte oder der Welt des Weines. Die Themenführungen sind kostenlos, allerdings muss man sich im Vorfeld anmelden .

Die SWR-Bühne beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) von oben. Bei der 38. Ausgabe des Landesfests 2025 in Neustadt wird der SWR den Musiker Nik Kershaw auf seine Bühne laden. Kristina Schäfer

Anreise zum Rheinland-Pfalz-Tag mit ÖPNV und Auto

Wegen des Rheinland-Pfalz-Tages sind zusätzliche Busse und Bahnen im Einsatz. Das betrifft sowohl Buslinien, die in Nachbarorte rund um Neustadt fahren, als auch die Regionalzüge in die Pfalz und nach Rheinhessen. Zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim besteht weiter ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Autofahrer von der A65 folgen der Beschilderung zu einem der beiden Parkplätze am Ortsrand. Dort können sie für acht Euro parken. Von den Parkplätzen fahren Shuttle-Busse in die Innenstadt. Weitere Infos zur Anreise mit ÖPNV und Auto finden sich auf der Seite des Rheinland-Pfalz-Tages .