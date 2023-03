Rheinland-Pfälzische Landesregierung besucht BASF in Ludwigshafen

per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer besucht am Dienstag mit ihren Landesministern turnunsmäßig die BASF. Dabei soll es vor allem um den geplanten Stellenabbau gehen.

Vorletzte Woche hatte der Chemiekonzern auf seiner Bilanz-Pressekonferenz angekündigt, in Ludwigshafen 2.500 Stellen zu streichen, 700 davon in der Produktion. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach damals von einer unerfreulichen Nachricht, begrüßte aber die Aussage des BASF-Vorstands, Ludwigshafen bleibe auf jeden Fall Hauptstandort des Chemiekonzerns. Dieser sagte in der Pressekonferenz: "Wir bleiben dem Standort treu, allem Abwanderungsgerede zum Trotz."

Gespräch zwischen Landesregierung und BASF üblich

Die Landesregierung und der BASF-Vorstand treffen sich laut Staatskanzlei jedes Jahr einmal, immer abwechselnd entweder in Mainz oder in Ludwigshafen.

Die BASF samt Tochtergesellschaften ist der mit Abstand größte Industriebetrieb in Rheinland-Pfalz und hat derzeit in Ludwigshafen mit seinen Tochtergesellschaften noch 39.000 Beschäftigte.