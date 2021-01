Die Impfzentren in der Pfalz sind am Start. Um den Impflingen Sorgen zu nehmen und zu erklären, was so eine Impfung mit dem Körper macht, hat der Rhein-Pfalz-Kreis ein Video erstellt.

In dem Video erklärt ein leitender Arzt allen Impfpatienten zunächst, wie sich das Corona-Virus im Körper vermehrt, indem es sich in Körperzellen einschleust. Auch erklärt er, wie der Wirkstoff Antikörper gegen das Virus im Körper des geimpften Patienten bildet. Video richtet sich gezielt an Impfpatienten Das Video ist auch entweder auf der Internetseite des Rhein-Pfalz-Kreises oder bei Youtube direkt zu finden. Es wird im Video darau hingewiesen, wer sich nicht impfen lassen sollte. Und es wird auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen, wie Schmerzen im Arm oder Abgeschlagenheit. Es erklärt alle Abläufe und auch wie man den Laufzettel, den man für die Impfung im Impfzentrum bekommt ausfüllen muss - also eine Art Leitfaden für alle Impflinge.