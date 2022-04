Führerscheinentzug war rechtens

Der Rhein-Pfalz-Kreis hat zu Recht einem Mann den Führerschein entzogen, der mehrfach betrunken am Steuer erwischt worden war. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag in letzter Instanz entschieden. Der Mann hatte versäumt ein medizinisch-psychologisches Gutachten vorzulegen, nachdem er 2017 ein drittes Mal betrunken am Steuer erwischt worden war - dieses Mal bei einem Unfall, den er nicht verschuldet hatte. Daraufhin hatte ihm die Führerscheinbehörde seine Fahrerlaubnis entzogen und der Mann hatte dagegen geklagt.