Im Rhein-Pfalz-Kreis tourt ab Mitte März ein Impfbus durch die Dörfer, der Menschen vor Ort impfen wird. Vor allem Senioren sollen davon profitieren.

Der Bus soll eingesetzt werden, um niedergelassene Ärzte bei den Coronaschutz-Impfungen mit Astra Zeneca zu entlasten. Nach Angaben einer Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises entstand die Idee für den Impfbus, weil es große Nachfragen aus der Bevölkerung gab. Für die über 80-Jährigen sei der Weg in ein Impfzentrum oftmals beschwerlich.

Der Impfbus des Rhein-Pfalz-Kreises von innen SWR

Der Kreis bekomme nun einen Bus der BASF zur Verfügung gestellt, der bereits für Grippeschutz-Impfungen umgebaut gewesen sei.

Wie bekommen Menschen Impftermin im Dorf?

Derzeit wird der Bus noch am Impfzentrum in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) eingesetzt. Bis der Bus durch die Gemeinden fahren kann, müssten erst noch geeignete Standorte festgelegt werden. Außerdem werde noch geregelt, wie möglichst viele Menschen zur richtigen Zeit einen Impftermin in ihrem Dorf erhalten können.