Steuerfahndern aus Neustadt ist in Zusammenarbeit mit Zollbeamten ein Schlag gegen den illegalen Handel mit Luxusautos gelungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Wohnungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen durchsucht.

Sendung am Do. , 21.11.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4