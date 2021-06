Am Landgericht Frankenthal muss sich erneut ein Rentner wegen der tödlichen Schüsse auf seine Frau verantworten. In dem Revisionsprozess müssen die Richter klären, ob er doch wegen Mordes verurteilt wird. Der Bundesgerichtshof hatte so entschieden, nachdem von der Staatsanwaltschaft Revision eingelegt worden war. Der Mann hatte im März vor zwei Jahren seiner Frau zwei Mal in den Kopf geschossen. Im ersten Prozess war er wegen Totschlags zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.