Das Oberlandesgericht Zweibrücken verhandelt ab heute über die Revisionen im Fall der Tierärztin aus Bornheim in der Pfalz. Die Frau hatte über Jahre Dutzende Hunde und Katzen unter katastrophalen Umständen gehalten.

In einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Landau war sie wegen Tierquälerei und Betrugs zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Außerdem darf sie vier Jahre lang weder Tiere halten noch betreuen. Gegen dieses Urteil waren die Angeklagte und die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. In erster Instanz hatte das Landgericht Landau die Tierärztin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

SWR deckte illegalen Welpenhandel auf und stieß Ermittlungen an

Das SWR-Magazin "Marktcheck" hatte 2017 einen illegalen Welpenhandel in Bornheim aufgedeckt. Dabei hielt die Tierärztin Tiere in nicht artgerechter Haltung und verkaufte sie weiter. "Marktcheck" hatte die Vorgänge der Polizei gemeldet. Bei einer Razzia im April 2017 wurden 44 Hunde, 18 Katzen und drei Kängurus befreit. "Von Haltung kann keine Rede sein. Wir haben schon viel gesehen, aber das ist schon heftig hier", sagte damals eine an der Razzia beteiligte Mitarbeiterin des Tierheims.

Vor allem zwei Wohnhäuser, die damals durchsucht wurden, waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft so stark verdreckt, dass die Beamten sie nur in Schutzanzügen betreten konnten. Die Tiere waren teilweise in Zimmern untergebracht, in denen Fäkalien bis zum Knöchel hoch standen - ohne Futter und Wasser.

Womöglich im Elsass weitergemacht

Das Veterinäramt sprach ein vorläufiges Berufsverbot aus und untersagte der Frau jegliche Haltung von Tieren. Doch wie SWR-Recherchen im April 2019 zeigten, betrieb sie den Welpenhandel möglicherweise weiter. Nach "Marktcheck"-Informationen betrieb die Tierärztin den Welpenhandel aus dem nahegelegenen Elsass, um dem deutschen Veterinäramt zu entgehen.