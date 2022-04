Prozess um erstochene Mutter in Frankenthal wird neu verhandelt

per Mail teilen

Vor einem Jahr wurde in Frankentahl ein Mann verurteilt, weil er seine Mutter erstochen haben soll. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Ab heute wird die Tat erneut verhandelt.

Der Bundesgerichtshof hatte der Revision des Angeklagten in einem Punkt stattgeben: Er hob das Urteil auf, weil die Frankenthaler Richter in ihrer Urteilsbegründung geschrieben hatten, dass Teile der Beweisführung auch anhand einer DNA-Spur "zweifelsfrei" erwiesen seien.

Bundesgerichtshof verweist auf neue Vorgabe

Wie eine Gerichtssprecherin dem SWR sagte, ist nach neueren Vorgaben eine solche Formulierung zu schwammig. Mittlerweile muss genau angegeben werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine DNA-Spur als zuverlässig gilt. Deshalb muss der Fall jetzt mit der Beweisaufnahme und den Zeugen neu aufgerollt werden.

In erster Instanz zu fast zehn Jahren Gefängnis verurteilt

Das Gericht hatte den heute 33-Jährigen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juli 2020 seine Mutter in Frankenthal erstochen hatte. Im Prozess hatte der Mann angegeben, sich nicht mehr an die Tat zu erinnern.

Der Mann war im selben Prozess auch verurteilt worden, weil er im Keller und im Garten seiner Mutter Cannabis angebaut hatte. Diesen Teil des Urteils hat der Bundesgerichtshof nicht aufgehoben.

Für den Revisionsprozess sind bislang vier Verhandlungstage angesetzt.