Die Frankenthaler Staatsanwaltschaft wird gegen das Urteil gegen einen notorischen Straftäter nach eigenen Angaben Revision einlegen. Der Mann war am Freitag wegen 15 verschiedener Straftaten zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Elfmal habe der Mann gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen. So durfte er wegen früheren Besitzes von Kinderpornografie kein Smartphone besitzen, soll aber mit dem Handy Mädchen unter anderem in der Umkleidekabine einer Schulsporthalle gefilmt haben. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwaltes will die Anklagebehörde eine Sicherungsverwahrung gegen den Mann erreichen.