Zusätzlicher Rettungshubschrauber an BG Klinik

Jetzt ist wieder ein Rettungshubschrauber speziell für Verlegungsflüge von Covid-19-Patienten ab Ludwigshafen einsetzbar. Ein Sprecher der ADAC Luftrettung in München sagte, dass "Christoph 112" an die BG Klinik verlegt worden sei. Er sei bis auf weiteres zusätzlich zu «Christoph 5» in Ludwigshafen stationiert und bundesweit alarmierbar für Verlegungsflüge im Rahmen des sogenannten Kleeblattkonzepts.

«Christoph 112» war bereits von April 2020 bis Juni 21 nach Ludwigshafen gekommen und absolvierte insgesamt rund 900 Einsätze - davon waren etwa 100 intensivmedizinische Spezialtransporte von Covid-19-Patienten.