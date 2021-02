Die Einsätze des an der BG Klinik in Ludwigshafen stationierten Rettungshubschraubers Christoph 5, sind im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Nach Angaben einer Sprecherin des ADAC Pfalz, liegt dies unter anderem daran, dass viele Menschen in der Corona-Krise zu Hause bleiben.

Wegen der Corona-Einschränkungen seien deutlich weniger Menschen unterwegs als im Vorjahr. Dadurch würden auch weniger Unfälle passieren, zu denen ein Rettungshubschrauber ausrücken müsste. Wie die Sprecherin mitteilte, bekommt Christoph 5 seit April außerdem Unterstützung durch Christoph 112. Der Rettungshubschrauber der ADAC-Luftrettung ist seit April ebenfalls in Ludwigshafen stationiert, um unter anderem Covid-19 Patienten bundesweit in verschiedene Krankenhäuser zu transportieren. Stünde allerdings kein Verlegungsflug an, würde Christoph 112 auch andere Einsätze fliegen. Im vergangenen Jahr waren die beiden Rettungshubschrauber zusammen knapp 2.000 Mal im Einsatz.