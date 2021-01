Der Scharfeneck-Verein will jetzt beim Bund Fördergelder die Sanierung der Burgruine Neuscharfeneck im Pfälzerwald bei Landau beantragen. Die Burgruine der Gemeinde Flemlingen im Kreis Südliche Weinstraße ist seit Ende 2019 wegen Einsturzgefahr gesperrt. Ein Gutachten hatte ergeben, dass eine umfassende Sanierung rund fünf Millionen Euro kosten würde. Zu viel Geld für die kleine Gemeinde Flemlingen und den Scharfeneck-Verein. Das Land habe jetzt aber eine 90-prozentige Förderung aus einem Sonderetat für Kulturdenkmäler in Aussicht gestellt. In einem ersten Schritt will der Verein rund 1,6 Millionen Euro beim Bund beantragen, um die Burgruine wieder sicher begehbar zu machen. Der Verein hofft, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen können. Sie sollen zunächst drei Jahre dauern. Danach könne die Neuscharfeneck wieder für Besucher geöffnet werden. Insgesamt müsse der Verein fast 700.000 Euro zur Sanierung beisteuern. Er bittet deshalb weiter um Spenden.