Bauarbeiten verdrängen Rettichfest in Schifferstadt

Zwei Jahre lang mussten die Fans warten: Das beliebte Rettichfest in Schifferstadt fiel 2020 und 2021 coronabedingt aus. In diesem Juni findet es wieder statt – allerdings zum vorerst letzten Mal in dieser Form.

Fünf Tage Musik, Tanz und Spaß: Vor der Corona-Pandemie lockte das Rettichfest jedes Jahr Anfang Juni bis zu 10.000 Besucher auf den Festplatz nach Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Auch dieses Jahr soll laut Stadtverwaltung vom 10. bis 14. Juni wieder gefeiert werden, in zahlreichen Festzelten der Schifferstadter Vereine und an rund 30 Fahrgeschäften. Doch danach ist erstmal Schluss. Festplatz wird zur Baustelle Laut Stadtverwaltung wird es nach dem diesjährigen Rettichfest auf dem Festplatz eine größere Baustelle geben. Der Platz grenzt an die Bahnlinie Ludwigshafen-Speyer. Der Landesbetrieb Mobiliät (LBM) und die Deutsche Bahn wollen dort eine neue Bahnunterführung bauen. Zunächst sollen dafür ein Gebäude abgerissen und Bäume gefällt werden. Im kommenden Jahr werde unter anderem ein Brückenbauwerk und ein neuer Kreisverkehr entstehen und die Bahnstrecke zeitweise gesperrt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen sein. Dann werde der vorhandene beschrankte Bahnübergang entfernt. Live-Musik geht zum Rettichfest dazu Stadtverwaltung Schifferstadt Doch noch Hoffnung für Rettichfest-Fans? Laut einer Sprecherin der Stadtverwaltung gibt es in Schifferstadt für das Rettichfest keine Ausweichfläche. Die Stadt will daher mit den Vereinen beraten, ob und in welcher Form das beliebte Volksfest künftig ausgerichtet werden kann. Fest steht: Nach Jahrzehnten auf dem Festplatz – so wird es das Rettichfest nicht mehr geben.