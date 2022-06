Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am Freitagabend das Rettichfest in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) eröffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll es das letzte in dieser Größenordnung sein.

Hinter der Organisatorin Katrin Pardall von der Stadtverwaltung liegen drei stressige Monate. Normalerweise hat sie sechs Monate Zeit, um das Rettichfest zu organiseren. Doch durch die Corona-Pandemie sei alles ungewiss gewesen. "Wir wussten ja bis März nicht, ob und in welcher Form es überhaupt ein Rettichfest geben kann", so Pardall. "Aber wir sind sehr froh, dass es dieses Jahr wieder stattfinden kann." Das Programm des Rettichfest in Schifferstadt in diesem Jahr ist eine Mischung aus Live-Musik mit regionalen Bands, Kirmesbetrieb und dem Engagement vieler Vereine. Insgesamt soll es rund 30 Fahrgeschäfte geben. Festplatz wird zur Baustelle Allerdings: Mit so vielen Fahrgeschäften wird das Rettichfest vermutlich nicht mehr stattfinden. Der Grund seien die Bauarbeiten an der Unterführung für die Bahnlinie Speyer-Ludwigshafen. Der Landesbetrieb Mobiliät (LBM) und die Deutsche Bahn wollen dort eine neue Bahnunterführung bauen. Zunächst sollen dafür ein Gebäude abgerissen und Bäume gefällt werden. Im kommenden Jahr werde unter anderem ein Brückenbauwerk und ein neuer Kreisverkehr entstehen und die Bahnstrecke zeitweise gesperrt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen sein. Dann werde der vorhandene beschrankte Bahnübergang entfernt. Zukunft des Rettichfestes unklar Dadurch werde der Festplatz in Zukunft erheblich kleiner sein, manche Fahrgeschäfte hätten dann keinen Platz mehr, so Pardall. Wie das Rettichfest künftig aussehen werde, sei allerdings noch unklar. "Da müssen wir uns in den nächsten Monaten zusammensetzen, und überlegen, wo wir das nächste Rettichfest umsetzen können", so die Organisatorin. Der Festplatz mit seinen 13.000 Quadratmetern kann es jedenfalls nicht mehr ein. Vor der Corona-Pandemie lockte das Rettichfest jedes Jahr Anfang Juni bis zu 10.000 Besucher auf den Festplatz nach Schifferstadt.