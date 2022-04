Resolution gegen B10-Ausbau

Ein Bündnis von 19 Organisationen hat heute in einer gemeinsamen Resolution einen Verzicht auf den geplanten Ausbau der B10 von Pirmasens nach Landau gefordert. Der vierspurige Ausbau würde die Bundesstraße durch den Pfälzer Wald faktisch zu einer Autobahn mit internationalem Transitverkehr machen, so der BUND. Der Resolution schlossen sich unter anderem auch der Naturschutzbund (Nabu), die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR), Greenpeace Landau und Fridays for Future Landau an.